Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму Кирилла Танкова

Наставник СКА Роман Ротенберг рассказал о травме Кирилла Танкова и о сроках его возвращения.

«Травма Танкова? История тяжёлая, мы надеемся, что он вернётся, он очень яркий хоккеист. Вернётся ли он в этом сезоне? Скорее всего, в следующем сезоне, он очень расстроен. Мы его все поддержали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, игрок получил перелом шейного позвонка в матче с питерским «Динамо». Танкова увезли со льда на носилках. Впоследствии игрока «Динамо» СПб, нанёсшего тяжелейшую травму Кириллу, дисквалифицировали на 10 матчей.

На счету Танкова 55 матчей в рамках ВХЛ, в которых он забросил 11 шайб и отдал 15 голевых передач при показателе полезности «+13». В Молодёжной хоккейной лиге форвард выступал с 2018 года, в общей сложности проведя 183 встречи и набрав 88 (35+53) баллов при полезности «-25».