Глава КХЛ — о травме Танкова: мы не приветствуем такие жёсткие силовые приёмы

Президент КХЛ Алексей Морозов дал свой комментарий о травме Кирилла Танкова.

«Корректировки в правилах из-за серии травм? Конечно же, мы желаем скорейшего выздоровления Кириллу. Хорошо, что так обошлось, а не получилось ещё хуже. На совете директоров мы не обсуждали изменения в правилах. Главный арбитр доложил о происходящем в лиге, обсудили нововведения и что тестируется в МХЛ.

Что касается Танкова, то эпизод состоялся в ВХЛ и рассматривался спортивно-дисциплинарным комитетом. Сначала была наложена одна дисквалификация, затем, по состоянию игрока, была наложена дополнительная дисквалификация. Мы не приветствуем такие жёсткие силовые приёмы, которые могут нанести вред здоровью игроков», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.