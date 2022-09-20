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Глава КХЛ — о травме Танкова: мы не приветствуем такие жёсткие силовые приёмы

Глава КХЛ — о травме Танкова: мы не приветствуем такие жёсткие силовые приёмы
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Президент КХЛ Алексей Морозов дал свой комментарий о травме Кирилла Танкова.

«Корректировки в правилах из-за серии травм? Конечно же, мы желаем скорейшего выздоровления Кириллу. Хорошо, что так обошлось, а не получилось ещё хуже. На совете директоров мы не обсуждали изменения в правилах. Главный арбитр доложил о происходящем в лиге, обсудили нововведения и что тестируется в МХЛ.

Что касается Танкова, то эпизод состоялся в ВХЛ и рассматривался спортивно-дисциплинарным комитетом. Сначала была наложена одна дисквалификация, затем, по состоянию игрока, была наложена дополнительная дисквалификация. Мы не приветствуем такие жёсткие силовые приёмы, которые могут нанести вред здоровью игроков», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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