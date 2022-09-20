Алексей Морозов оценил возможность создания комитета по этике в КХЛ
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал возможность создания комитета по этике в лиге.
«Создание комитета по этике? Смотрите, у нас такой комитет есть в Федерации хоккея России, и для рассмотрения какого-либо инцидента проходят заседания, и уже были такие прецеденты. В этом году мне было делегировано право выносить на комитет некоторые моменты. Мы будем пользоваться такой возможностью, если будем считать, что есть недопустимые моменты», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ранее, Алексей Морозов дал свой комментарий о травме Кирилла Танкова, заявив, что «не приветствует такие жёсткие силовые приёмы, которые могут нанести вред здоровью игроков».
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