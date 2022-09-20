Р. Ротенберг — о Кубке мира: Россия готова играть, а решение принимают боссы НХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказал мнение об участии сборной России в предстоящем Кубке мира в 2024 году.

«Сотрудничество с Национальной хоккейной лигой по Кубку мира? У нас всегда есть контакты, мы постоянно со всеми общаемся. У нас хорошие отношения с ИИХФ, также у нас давние отношения с НХЛ. В своё время, 15 лет назад, мы ещё с Медведевым ездили в штаб-квартиру НХЛ в Нью-Йорке к Беттману, нас там принимали, мы пили чай. Это ещё было до создания Континентальной хоккейной лиги. С этого времени мы всегда на связи. А в данной ситуации мы готовы играть, а принимают решения боссы НХЛ», — передаёт слова Романа Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.