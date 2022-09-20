Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Словацкий защитник Здено Хара завершил карьеру

Словацкий защитник Здено Хара завершил карьеру
Комментарии

Рекордсмен НХЛ по количеству матчей среди защитников Здено Хара объявил о завершении карьеры в одной из своих социальных сетей.

Также Здено сообщил, что подпишет однодневный контракт с «Бостон Брюинз» для официального завершения карьеры.

На драфте НХЛ защитник был выбран в третьем раунде под общим 56-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс» в 1996 году. Большую часть своей карьеры игрок провёл за «Бостон», завоевав с ним Кубок Стэнли в 2011 году.

Добавим, что Хара становился серебряным призёром чемпионата мира в 2000 и 2012 годах. Со сборной Европы защитник выигрывал серебро на последнем Кубке мира по хоккею в 2016 году.

В минувшем сезоне НХЛ словак в 72 матчах набрал 14 (2+12) очков с показателем полезности «+8».

Всего же на счету Здено Хары 25 сезонов и 1680 матчей в НХЛ, в которых он набрал 680 (209+471) очков.

«Железный» рекордсмен и 45-летний гигант. Главные безработные НХЛ «Железный» рекордсмен и 45-летний гигант. Главные безработные НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022