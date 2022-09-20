Словацкий защитник Здено Хара завершил карьеру

Рекордсмен НХЛ по количеству матчей среди защитников Здено Хара объявил о завершении карьеры в одной из своих социальных сетей.

Также Здено сообщил, что подпишет однодневный контракт с «Бостон Брюинз» для официального завершения карьеры.

На драфте НХЛ защитник был выбран в третьем раунде под общим 56-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс» в 1996 году. Большую часть своей карьеры игрок провёл за «Бостон», завоевав с ним Кубок Стэнли в 2011 году.

Добавим, что Хара становился серебряным призёром чемпионата мира в 2000 и 2012 годах. Со сборной Европы защитник выигрывал серебро на последнем Кубке мира по хоккею в 2016 году.

В минувшем сезоне НХЛ словак в 72 матчах набрал 14 (2+12) очков с показателем полезности «+8».

Всего же на счету Здено Хары 25 сезонов и 1680 матчей в НХЛ, в которых он набрал 680 (209+471) очков.