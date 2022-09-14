«Железный» рекордсмен и 45-летний гигант. Главные безработные НХЛ

До открытия тренировочных лагерей НХЛ остаётся около недели, а целый ряд известных хоккеистов продолжает сидеть без работы. Связывают это с плоским потолком зарплат (в этом сезоне его, правда, начали повышать – до $ 82,5 млн) и заполненными под завязку платёжками у доброй половины команд.

Некоторые игроки уже начали подписывать просмотровые контракты, как защитники Дэнни Декайзер и Кэлвин Де Хаан, другие запаслись терпением и ждут предложений.

Пи Кей Суббэн

Кэпхит в сезоне-2021/2022: $ 9 млн

Статистика в сезоне-2021/2022: 22 (5+17) очка в 77 матчах, «-9»

В прошлом сезоне Суббэн входил в пятёрку самых высокооплачиваемых защитников НХЛ, но его восьмилетний контракт, который он подписывал ещё с «Монреалем», завершился, и он впервые стал свободным агентом.

Статистика защитника в последние три года не впечатляет. Остались в прошлом времена, когда он выигрывал «Норрис Трофи» и набирал по 50-60 очков, а не большие «минусы» в показателе полезности, в предыдущем же сезоне заметно просело и его игровое время.

Пи Кей Суббэн Фото: nhl.com

Впрочем, где-то Суббэн наверняка ещё может пригодиться, хотя и за гораздо меньшие деньги. Его агент Дэн Михан говорит, что интерес к защитнику есть, но пока клубы не могут сделать предложение, потому что разбираются с другими вопросами. Сам Суббэн рвётся в бой: «Мой «бак» никогда не станет пустым, такой я человек. Мне ещё предстоит сыграть много хоккея, прежде чем я закончу», — говорит защитник.

Здено Хара

Кэпхит в сезоне-2021/2022: $ 750 тысяч

Статистика в сезоне-2021/2022: 14 (2+12) очков в 72 матчах, «+8»

Главный мастодонт оборонительного цеха, рекордсмен НХЛ по количеству матчей среди защитников, отыгравший в этой лиге 24 года. Хотя в «Айлендерс» он по-прежнему проводил на льду довольно много времени, но в 44 года ему было уже непросто поспевать за скоростными соперниками.

Недавно Хара пришёл на тренировку «Бостона», где провёл лучшие годы своей карьеры и выигрывал Кубок Стэнли. Только в качестве гостя – на лёд двухметровый словак не выходил. Возможно, карьера Хары уже закончена (хотя он об этом пока не объявлял), но фанаты «мишек» наверняка будут рады, если он решит попылить ещё сезон в «Бостоне».

Антон Строльман

Кэпхит в сезоне-2021/2022: $ 5,5 млн

Статистика в сезоне-2021/2022: 23 (8+15) очка в 74 матчах, «-16»

Когда-то Строльман блистал как в обороне, так и в атаке, но годы берут своё. Хотя в предыдущем сезоне в «Аризоне» он много играл и показал свою лучшую результативность за последние шесть лет, но его игра в обороне всё же оставляет желать лучшего. Тем не менее за плечами шведа почти 1000 матчей в НХЛ и огромный опыт, а ещё он обладатель правого хвата, который ценят в любой команде НХЛ.

Такой зарплаты, какая была у него по предыдущему контракту, он, конечно, уже не получит, но не будем удивляться, если Строльман вскоре где-нибудь всплывёт.

Кейт Яндл

Кэпхит в сезоне-2021/2022: $ 900 тысяч

Статистика в сезоне-2021/2022: 19 (1+18) очков в 77 матчах, «-47»

В прошлом сезоне Яндл побил рекорд по количеству матчей подряд, а весной прервал свою «железную» серию на 989 матчах. С каким бы уважением все ни относились к этому достижению, всё же Яндл на тот момент был в числе худших защитников НХЛ (и стал худшим в сезоне по показателю полезности).

Естественно, «Филадельфия» не стала продлевать с ним контракт, и, наверное, 36-летнему защитнику уже можно было бы заканчивать карьеру, но он пока раздумывает, что делать дальше. «Он ещё ничего не решил, так что я активно общаюсь с командами. Кейт хочет не просто найти какую-то работу, а чтобы клуб ему подходил. Он готовится и поддерживает себя в форме», — заявил агент игрока Джерри Бакли.

Джо Торнтон

Кэпхит в сезоне-2021/2022: $ 750 тысяч

Статистика в сезоне-2021/2022: 10 (5+5) очков в 34 матчах, «-10»

В долгой и плодотворной карьере Торнтона было практически всё, и в 43 года уже можно подумать о том, чтобы повесить коньки на гвоздь. Разве что предпринять ещё одну попытку завоевать ускользающий Кубок Стэнли?

Если нет, то Торнтона уже ждут в Швейцарии, где ему приготовили место руководителя Кубка Шпенглера.

Джо Торнтон Фото: nhl.com

Алекс Гальченюк

Кэпхит в сезоне-2021/2022: $ 750 тысяч

Статистика в сезоне-2021/2022: 21 (6+15) очко в 60 матчах, «-11»



Ещё совсем недавно Гальченюк подавал большие надежды и был одним из лидеров «Монреаля», но последние годы нападающего – сущий кошмар. За три года он докатился с $ 4,9 млн зарплаты до минимальной, сменив за это время пять команд и растеряв весь свой потенциал.

Гальченюку всего 28 лет, по идее, самый хороший возраст для нападающего, но большого интереса к нему нет. Хотя возможно, что он всё равно кому-нибудь пригодится на небольшой зарплате.

Сонни Милано

Кэпхит в сезоне-2021/2022: $ 1,7 млн

Статистика в сезоне-2021/2022: 34 (14+20) очка в 66 матчах, «-9»

Милано, конечно, совсем не такой известный, как другие игроки из этой подборки, но он — лучший бомбардир прошлого сезона среди нынешних свободных агентов. Нападающий зажигал в «Анахайме» в связке с Тревором Зеграсом и стал автором того самого гола после лакросс-передачи поверх ворот. 26-летний нападающий обновил личные рекорды по голам, очкам, передачам и среднему игровому времени, но летом «утки» не сделали ему квалификационного предложения, и он вышел на рынок, где остаётся по сей день.