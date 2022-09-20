Судьи отменили штраф защитника «Сибири» после просьбы пострадавшего игрока «Нефтехимика»

В эти минуты на стадионе «Сибирь» в Новосибирске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимает нижнекамский «Нефтехимик». К концу первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

На 13-й минуте встречи нападающий нижнекамской команды Павел Порядин первым успел к шайбе, вброшенной в чужую зону, и стал заходить на вираж. Его начал прессинговать защитник новосибирцев Тревор Мёрфи, после чего форвард упал. Судьи зафиксировали нарушение правил, собравшись удалить канадского игрока «Сибири». Тем не менее к ним подъехал Порядин и сказал, что сам упал. Рефери в итоге отменили штраф Мёрфи.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Нефтехимика». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».