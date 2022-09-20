Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Судьи отменили штраф защитника «Сибири» после просьбы пострадавшего игрока «Нефтехимика»

Судьи отменили штраф защитника «Сибири» после просьбы пострадавшего игрока «Нефтехимика»
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Сибирь» в Новосибирске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимает нижнекамский «Нефтехимик». К концу первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

На 13-й минуте встречи нападающий нижнекамской команды Павел Порядин первым успел к шайбе, вброшенной в чужую зону, и стал заходить на вираж. Его начал прессинговать защитник новосибирцев Тревор Мёрфи, после чего форвард упал. Судьи зафиксировали нарушение правил, собравшись удалить канадского игрока «Сибири». Тем не менее к ним подъехал Порядин и сказал, что сам упал. Рефери в итоге отменили штраф Мёрфи.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Нефтехимика». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
Судьи удалили форварда «Адмирала» за игру двумя клюшками
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022