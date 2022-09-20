«Неплохо было бы собрать Кросби и Малкина». Мартемьянов — о поиске центра для «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (3:2).



«Команда, к сожалению, до начала матча выиграла игру. Пришлось немножко взбодрить. Поменять сочетания звеньев. Но всё-таки проявили волю к победе. Спасибо нашему одному игроку, который за счёт индивидуальных действий вырвал победу. Так готовиться к матчам… Просто недоумение у меня в голове. Второй матч проваливаем: первый период 0:2. Здесь мы смогли вытащить, с «Барысом» — нет.



Не хватает эмоций и скоростей? Всё сидит в голове. Во время матча перестроиться очень сложно, но перестроились. Я команде об этом сказал: надейся на лучшее, но готовься к худшему. К сожалению, чувство опасности было потеряно у многих игроков, как и в предыдущем матче. Будем над этим работать, чтоб были готовы ко всему. Следующий соперник нас ждёт очень серьёзный, изменения в составе будут 100%.



Физическая готовность? Она меня абсолютно не беспокоит. Третий период показал, что мы доминировали на площадке полностью. И силы были. Значит, нет желания. Хотим в пустые ворота развести, это бедой нашей команды становится. Мало борьбы выигранной, клюшечкой в тело практически не играем по сравнению с прошлым годом. С этим я буду бороться однозначно. В команде должен быть боевой дух. Пока он отсутствует.



Отсутствие Никиты Шашкова? Всё хуже, чем думали. Не только у него — у ряда парней. Некоторые играют с болячками. У Никиты рецидивчик прошлогодней травмы. Он вышел на лёд, пока не очень себя чувствует, но тренируется. Ждём его с нетерпением. Выбыл не на месяц, в поездку, скорее всего, поедет. Надеюсь на это, пока это вопрос врачей наших, но факт в том, что он горит и хочет играть страшно.



Дубакин поехал в аренду, хотя некоторые игроки с травмами? Травмы у нас в основном ушибы сильные: блокировка бросков. Сегодня тоже получили. Синяки, ссадины — для хоккея это не травма. Болевые ощущения есть, дискомфорт есть. Аренда для клуба очень полезная вещь. У нас 16 нападающих, если не 17. А вместе с Серёгой 18. Это очень много, и постоянно делать ротацию, думать о том, что ему надо сыграть, — это не есть правильно. Молодой человек должен развиваться, и лучший вариант — если закрепится в команде КХЛ и на следующий год боевая единица уже будет.



Александров дебютировал за «Сибирь» и заработал «-2»? Немножко теряется в игровых ситуациях, на предсезонке не так всё давило. Намного лучше он выглядел. Надо войти, понять, как играть в этой лиге. Это нужно время и наше терпение.



Болельщики хотят иностранца-центра? Честно скажу, мысли об этом нет. Но менеджмент в постоянном поиске. Неплохо было бы собрать Кросби и Малкина, но болельщикам виднее. Честно говоря, я бы не отказался от хорошего центра. И от крайнего бы не отказался, и от добротного защитника», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.