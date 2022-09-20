Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал победу в матче с ЦСКА

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА. Китайская команда смогла переиграть армейцев в овертайме. Для «Куньлуня» эта победа стала лишь третьей в сезоне. «Ред Стар» провели восемь матчей. ЦСКА же потерпел третье поражение.

«Здорово побеждать такую сильную и именитую команду, как ЦСКА. Ребята старались, соперник сильно давил, особенно в начале первого периода. Очень помогло, что в концовке ЦСКА начал удаляться, это придало нам уверенности, мы побежали вперёд. На скамейке обсуждали возможность овертайма, планировали снять вратаря и поиграть «четыре» на «три». Но подоспел Зак Лесли, здорово бросил по воротам, он во многом наш герой сегодня. Непросто обыграть такого соперника, ЦСКА — не просто так чемпионы.

Мы поработали над теми моментами, над которыми хотели — это владение шайбой, игра в атаке. Эта победа дала нам возможность ещё больше сплотиться, мы всё ещё растем как команда. В этом матче у нас получилось всё, что мы хотели. Брэндон Ип в последних матчах играл с небольшим повреждением, мы решили дать ему возможность подлечиться. Предотвратить травму будет лучшим вариантом. Его и Клиффа Пу не хватает в составе, они оказывают серьёзное влияние на игру команды», — приводит слова Айрленда официальный сайт КХЛ.