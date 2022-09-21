«Колорадо» подписал пробный контракт с Алексом Гальченюком

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» подписал просмотровый контракт с нападающим Алексом Гальченюком. Об этом сообщил журналист Питер Бауг в своей соцсети.
В прошлом сезоне 28-летний нападающий провёл 60 матчей за «Аризону» и набрал 21 очко — забил шесть голов и отдал 15 результативных передач.
Также в лиге форвард играл за «Монреаль», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву» и «Торонто».
В общей сложности Гальченюк провёл 643 матча в НХЛ и записал на свой счёт 354 (146+208) очка. Показатель полезности за карьеру в НХЛ составляет «-77». Со сборной США нападающий занял четвёртое место на чемпионате мира 2022 года. На этом турнире форвард провёл 10 матчей, в которых набрал пять очков — забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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