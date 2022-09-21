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Третьяк — о Суперсерии-1972: сколько будет жить хоккей, столько будут вспоминать эти матчи

Третьяк — о Суперсерии-1972: сколько будет жить хоккей, столько будут вспоминать эти матчи
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мыслями о Суперсерии между сборными России и Канады 1972 года. Специалист тогда защищал ворота национальной команды СССР.

«Сколько будет жить хоккей, столько и будут вспоминать эти матчи, потому что любители показали тот хоккей, который забыть невозможно. Мы представляли тогда не только нашу страну, но и всю Европу. Тогда столкнулись два разных хоккея, а сейчас всё смешалось. Мы научились у них, а они у нас. Та Суперсерия изменила всё», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Суперсерия между сборными СССР и Канады началась 50 лет назад. Она состояла из восьми матчей: по её итогам сборная СССР одержала три победы, потерпела четыре поражения, а также один раз сыграла вничью.

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