Третьяк — о Суперсерии-1972: сколько будет жить хоккей, столько будут вспоминать эти матчи

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мыслями о Суперсерии между сборными России и Канады 1972 года. Специалист тогда защищал ворота национальной команды СССР.

«Сколько будет жить хоккей, столько и будут вспоминать эти матчи, потому что любители показали тот хоккей, который забыть невозможно. Мы представляли тогда не только нашу страну, но и всю Европу. Тогда столкнулись два разных хоккея, а сейчас всё смешалось. Мы научились у них, а они у нас. Та Суперсерия изменила всё», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, Суперсерия между сборными СССР и Канады началась 50 лет назад. Она состояла из восьми матчей: по её итогам сборная СССР одержала три победы, потерпела четыре поражения, а также один раз сыграла вничью.