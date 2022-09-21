Ротенберг об участии сборной России в Кубке мира: пока у нас только мифическая информация
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился информацией о возможном участии национальной сборной в Кубке мира, запланированном на 2024 год.
«Нет официальной позиции. Когда будет официальная позиция, когда будет уже заявка, какой будет состав, кто будет тренером, кто будет менеджером команды — это всё будет обсуждаться с НХЛ именно. Потому что НХЛ и профсоюз НХЛ решают все юридические вопросы, поэтому преждевременно говорить о ситуации, потому что пока у нас только, скажем так, мифическая информация. Никакой официальной информации нет. Дождёмся официальной информации и от этого уже будем отталкиваться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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