«Торпедо» одержало третью победу подряд, обыграв «Трактор»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).
На шестой минуте Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. На 19-й минуте Сергей Калинин сравнял счёт. На 26-й минуте Данил Веряев вновь вывел «Торпедо» вперёд. На 29-й минуте Кенни Агостино увеличил преимущество нижегородцев. На 36-й минуте Владимир Ткачёв реализовал большинство — 2:3. Через три минуты Алексей Кручинин в четвёртый раз поразил ворота «Трактора». На 52-й минуте Альберт Яруллин с передачи Максима Шабанова сократил отставание до минимума.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Торпедо» примет «Авангард». Оба матча состоятся 23 сентября.
- 21 сентября 2022
-
22:04
-
21:48
-
21:43
-
21:43
-
21:26
-
21:13
-
21:05
-
20:57
-
20:47
-
20:38
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:37
-
19:29
-
19:19
-
18:40
-
18:12
-
17:34
-
17:07
-
16:32
-
15:49
-
15:25
-
15:07
-
14:49
-
14:29
-
14:11
-
13:57
-
13:40
-
13:21
-
13:01
-
12:46
-
12:19
-
11:53