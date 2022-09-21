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«Торпедо» одержало третью победу подряд, обыграв «Трактор»

«Торпедо» одержало третью победу подряд, обыграв «Трактор»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2022, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Летунов (Шавин, Белевич) – 05:56 (5x5)   1:1 Калинин (Пулккинен, Бурдасов) – 18:59 (5x5)   2:1 Веряев (Бокун, Атанасов) – 25:58 (5x5)   3:1 Агостино (Ян, Ларионов) – 28:36 (5x5)   3:2 Ткачёв (Тертышный, Бурдасов) – 35:56 (5x4)   4:2 Кручинин (Воронин, Федотов) – 38:49 (5x5)   4:3 Яруллин (Шабанов) – 51:04 (5x5)

На шестой минуте Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. На 19-й минуте Сергей Калинин сравнял счёт. На 26-й минуте Данил Веряев вновь вывел «Торпедо» вперёд. На 29-й минуте Кенни Агостино увеличил преимущество нижегородцев. На 36-й минуте Владимир Ткачёв реализовал большинство — 2:3. Через три минуты Алексей Кручинин в четвёртый раз поразил ворота «Трактора». На 52-й минуте Альберт Яруллин с передачи Максима Шабанова сократил отставание до минимума.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Торпедо» примет «Авангард». Оба матча состоятся 23 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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