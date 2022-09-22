Вратарь «Сибири» Костин пропустил две шайбы после первых двух бросков и был заменён

В эти минуты в Новосибирске проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местной «Сибирью» и «Автомобилистом». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.

Примечательно, что эти шайбы екатеринбургский клуб забросил после первых двух бросков в матче. После этого Дениса Костина в воротах «Сибири» сменил Антон Красоткин. Голы забили бывшие игроки «Сибири» Олег Ли и Ефим Гуркин.

После девяти проведённых матчей «Сибирь» находится на четвёртом месте Восточной конференции с 11 очками. «Автомобилист» расположился на второй строчке Востока с 13 очками после девяти встреч. Первый матч в сезоне между этими командами прошёл в Екатеринбурге 16 сентября и закончился победой «Автомобилиста» со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).