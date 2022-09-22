Вратарь «Сибири» Костин пропустил две шайбы после первых двух бросков и был заменён
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В эти минуты в Новосибирске проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местной «Сибирью» и «Автомобилистом». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.
Примечательно, что эти шайбы екатеринбургский клуб забросил после первых двух бросков в матче. После этого Дениса Костина в воротах «Сибири» сменил Антон Красоткин. Голы забили бывшие игроки «Сибири» Олег Ли и Ефим Гуркин.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2022, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
2 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Ли (Мэйсек) – 00:34 (5x5) 0:2 Гуркин (Неучев) – 02:56 (5x5) 1:2 Шаров (Бутузов, Мёрфи) – 15:02 (5x4) 2:2 Сетдиков (Мёрфи, Основин) – 25:07 (5x5)
После девяти проведённых матчей «Сибирь» находится на четвёртом месте Восточной конференции с 11 очками. «Автомобилист» расположился на второй строчке Востока с 13 очками после девяти встреч. Первый матч в сезоне между этими командами прошёл в Екатеринбурге 16 сентября и закончился победой «Автомобилиста» со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
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