КХЛ представила статистические данные, полученные при помощи умных шайб

Континентальная хоккейная лига на своём сайте представила статистические данные, полученные при помощи умных шайб.

На старте сезона-2022/2023 лидером по количеству ожидаемых голов (xG) является нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко, который забросил четыре шайбы. Его значение xG – 5,7. В первую пятёрку вошли Рид Буше («Авангард») – 5,1, Брукс Мэйсек («Автомобилист») и Игорь Руденков («Амур») – по 4,4, а также Максим Шалунов («Локомотив») – 3,8. Лидер реальной снайперской гонки сезона Марат Хайруллин (СКА) забросил семь шайб, а его показатель ожидаемых голов – 2,8.

Среди новой статистики лига отмечает число бросков, которые совершил игрок, находясь под давлением соперников. В лидерах капитан «Адмирала» Либор Шулак – 54 броска, в пятёрке лучших также Григоренко (49), Никита Михайлис из «Барыса» (46), и два игрока «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски (45) и Александр Кадейкин (43).

Среди самых пасующих игроков КХЛ отмечает защитников. На первом месте идёт Тревор Мёрфи из «Сибири» (328), за ним следуют Робин Пресс из «Северстали» (326), Райан Мёрфи из «Салавата» (299), Джесси Грэм из «Барыса» (298), а пятое место делят игроки «Локомотива» Рушан Рафиков и Андрей Сергеев (по 296). Если брать точность передач, то лига учитывает только игроков, сделавших больше 200 попыток. Лучший по этому показателю Пресс (90,8%), за ним следуют Шакир Мухамадуллин из «Салавата» и Богдан Конюшков из «Торпедо» (по 90%), в пятёрке также Ник Эберт из «Автомобилиста» и Рафиков (по 89,7%).

По пройденной дистанции в пятёрке оказались три нападающих. Лидером стал Линден Вей из «Барыса» (48 145 метров), за ним следом идёт одноклубник Грэм (47 194). Вплотную к ним идут форвард «Сибири» Александр Шаров (46 018), Буше (44 829) и Тревор Мёрфи (44 822). По дистанции владения шайбы лидирует Райан Мёрфи (4649), а в топ-5 попали Либор Шулак (4175), Шакир Мухамадуллин (4025), Грэм (3877) и Жереми Руа из «Витязя» (3726).