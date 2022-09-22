«Автомобилист» пропускает в меньшинстве 10 игр подряд со старта сезона

В настоящий момент в Новосибирске на льду ледового дворца спорта «Сибирь» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местная «Сибирь» принимает екатеринбургский «Автомобилист». Идёт второй период, счёт 2:2.

Первую шайбу «Сибирь» забросила в большинстве, отличился Александр Шаров с передач Владимира Бутузова и Тревора Мёрфи. Для «Автомобилиста» эта шайба стала 10-й подряд, пропущенной в меньшинстве со старта сезона.

После девяти сыгранных матчей «Автомобилист» занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции, уступая лишь магнитогорскому «Металлургу».

Следующий матч команда из Екатеринбурга проведёт дома, на стадионе «Уралец» с пекинским «Куньлунь Ред Стар» (26 сентября в 16:00 мск).