ФХР объявила о создании новой сборной — «России 25». Главный тренер — Ротенберг

Федерация хоккея России объявила о создании новой сборной — «России 25», сообщает официальный сайт федерации.

Фото: FHR.RU

«На вечере, посвящённом Суперсерии 1972 года, мы ещё раз сказали об участниках Кубка Первого канала – 2022. Ими будут наши друзья – сборные Беларуси и Казахстана. Конечно же, не обойдётся без нашей национальной команды. Будет и ещё одна сборная, которую болельщики уже видели в Сочи – команда молодых звёзд нашей страны. Мы дали ей имя «Россия 25». В ней будут представлены молодые игроки с перспективой стать лицами нашего хоккея, попасть на Олимпийские игры 2026 года. Сначала мы называли эту команду Россия U25, ограничив таком образом возраст её участников, но потом решили не привязывать критерий состава к возрасту.



Понятно, что основной костяк этой команды — молодёжь. Число 25 – с одной стороны, символ молодости, с другой – этот возраст в хоккее уже ассоциируется с крепким игроком, имеющим перспективу стать зрелым мастером, настоящей звездой. Наши дизайнеры разработали для этой команды специальный логотип. У неё будет своя форма, свой уникальный и хорошо узнаваемый стиль. Сейчас, когда нет полноценных международных турниров, мы должны ещё больше работать, чтобы популяризировать хоккей, привлекать к нему внимание. Продвигать наших молодых звезд не только за счёт внешнего вида и новой атрибутики, но и за счёт яркой, креативной игры. А именно такой хоккей будет прививаться этой сборной.

Новая команда станет ещё одним важным звеном в укреплении пирамиды системы сборных: от младших юниоров до национальной сборной. В КХЛ стало меньше легионеров, но доверие к молодым игрокам по инерции ещё не такое высокое. Наша новая команда – «Россия 25» – поможет многим перспективным хоккеистам по-настоящему раскрыться, продемонстрировать свои сильные качества, убедит тренеров клубов КХЛ больше доверять им, делать настоящими лидерами. Именно в такой команде будущая звезда получит дополнительный импульс стать звездой настоящей благодаря нашему подходу, работе всех: врачей, тренеров по физподготовке, тренеров по амплуа и других высококвалифицированных специалистов ФХР. Главным тренером этой команды будет Роман Ротенберг.

В мае «Россия 25» примет участие в турне по стране. Уверен, наши болельщики полюбят новую команду», — цитирует Владислава Третьяка официальный сайт ФХР.

«Рад представить новый бренд «Красной Машины» — RU25! Уже в декабре на Кубке Первого канала выступит наша сборная молодых звёзд «Россия 25». Для нашего хоккея очень важно, чтобы игроки, которые прошли юниорскую и молодёжную сборные, продолжали планомерно развиваться.



Как и всегда, при формировании сборной мы используем комплексный подход, применяя все доступные инструменты: скаутинг, подробную аналитику, тестирования, медико-биологические данные, готовим тренеров. Всё ради того, чтобы хоккеисты получали правильное развитие.



Наша общая задача — помочь таким игрокам не просто закрепиться в КХЛ, но и подготовиться к игре в национальной сборной, её мы и будем решать благодаря созданию команды RU25. В России много молодых талантов, которые готовы играть в быстрый, дерзкий и современный хоккей, нужно только дать им раскрыться, дать возможность использовать зрелищный и активный стиль игры.



Итак, увидимся в декабре в Москве, а затем сборную RU25 ждёт турне по городам России плюс поездка в Минск на матчи с командой Беларуси.



Только вперёд!» — написал в своём телеграм-канале Роман Ротенберг.