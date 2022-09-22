Кузьменко и Михеев занимаются в одном звене в тренировочном лагере «Ванкувера»

Российские нападающие «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко и Илья Михеев тренируются в одном звене в тренировочном лагере клуба, сообщает корреспондент Брендан Бэтчелор в своей социальной сети.

Также вместе с ними занимается 23-летний шведский нападающий Элиас Петтерссон.

Добавим, что ещё один российский форвард Василий Подколзин тренируется в звене с американским нападающим Конором Гарландом и канадским форвардом Бо Хорватом.

Илья Михеев подписал контракт с «косатками» летом. Бывший форвард «Торонто Мэйпл Лифс» заключил четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 19 млн. В среднем за год российский нападающий будет получать $ 4,75 млн.

Андрей Кузьменко заключил контракт с «Ванкувером» также летом. С 26-летним российским хоккеистом заключено однолетнее соглашение на сумму $ 950 тыс. — максимальную заработную плату по контракту новичка.