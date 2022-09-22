«Северсталь» потерпела третье поражение подряд, уступив московскому «Динамо»

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги на выезде одержало победу над череповецкой «Северсталью» со счётом 3:1(0:0, 2:0, 1:1). Матч состоялся в «Ледовом дворце» в Череповце.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На пятой минуте второго периода счёт открыл нападающий москвичей Никита Буруянов с передач Владислава Кодолы и Владислава Михайлова. Через 36 секунд вторую шайбу «Динамо» забил Максим Джиошвили с передач Ивана Муранова и Андрея Миронова. На 16-й минуте третьего периода счёт сократил игрок «Северстали» Адам Лишка с передач Игоря Гераськина и Робина Пресса. За минуту до конца третьего периода окончательный счёт установил форвард «Динамо» Иван Игумнов.

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Свой следующий матч череповецкий клуб проведёт дома, 24 сентября (17:30 мск) с астанинским «Барысом». Московское «Динамо» отправится в гости к питерскому СКА (24 сентября в 17:00 мск).