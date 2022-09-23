Овечкин – о Мирошниченко: один из молодых игроков, который может быть суперзвездой

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о 18-летнем российском нападающем Иване Мирошниченко, который выступает за «Омские Крылья». Игрок был задрафтован на церемонии драфта НХЛ – 2022 столичным «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером.

«Отличный выбор. Он один из молодых игроков, который может быть суперзвездой и хорошим игроком. Я ещё не говорил с ним, но я могу поговорить с ним в любое время. Я желаю ему удачи и надеюсь, что он будет здесь в следующем году», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

В прошлом сезоне за «Омские Крылья» в ВХЛ он провёл 31 матч, в которых отметился 16 (10+6) результативными действиями при показателе полезности «-9» и шести минутах штрафного времени.