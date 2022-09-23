Рябыкин — об игре «Авангарда»: надо играть эффективно, а не красиво

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, что просит своих игроков чаще возвращаться в оборону, исключить ошибки на синей линии и играть проще в атаке.

«Играть правильно — это значит, что нужно возвращаться в оборону, не терять шайбу на синих линиях и не таскать её к себе лишний раз. Мы не запрещаем играть в атаке, просто требуем больше бросков, потому что ребята иногда хотят чересчур красиво сыграть. Надо играть эффективно, а не красиво», — сказал главный тренер в интервью Youtube-каналу клуба.

Напомним, «Авангард» после шести поражений на старте сезона одержал три победы подряд. Матч с «Торпедо» пройдёт сегодня, 23 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Начало матча — в 19:00 мск.