Легионер «Авангарда» Бродхёрст: буду продолжать искать возможность забить свой первый гол

Американский нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст порадовался, что удалось набрать очки в прошлом матче и помочь команде победить.

«Думаю, я показывал хороший хоккей, но шайба всё никак не залетала в ворота. Я старался не усложнять, надёжно действовать в обороне и надеялся, что это приведёт к хорошим результатам. В прошлом матче была пара удачных отскоков, мы забили хорошие голы. Рад, что удаётся набирать очки, буду продолжать искать возможность забить свой первый гол. Надеюсь, что наша победная серия продолжится», — сказал нападающий в интервью Youtube-каналу клуба.

Нападающий после девяти проведённых матчей имеет на своём счету четыре (0+4) очка, три из которых он набрал в прошлом матче с ХК «Сочи».

Напомним, «Авангард» после шести поражений на старте сезона одержал три победы подряд. Матч с «Торпедо» пройдёт сегодня, 23 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Начало матча — в 19:00 мск.