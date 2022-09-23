Фетисов: в детском хоккее есть дискриминация родителей, у которых нет лишних денег

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мыслями о дискриминации в детском хоккее. Она касается финансовой составляющей, дохода родителей.
«Мне как депутату Госдумы каждый день приходит пачка писем с жалобами на то, о чём я говорил 2-3-5 лет назад. В детском хоккее существует дискриминация по отношению к родителям, у которых нет лишних денег на то, чтобы их ребёнок занимался хоккеем. И тут тоже спортивный принцип полностью отсутствует. Хоккей — это очень дорогой вид спорта.
Спорт должен нести радость, а не психологические нагрузки. И я уверен, что у нас скоро появятся новые мегазвёзды. Всё зависит от того, чего ты хочешь, — зарабатывать на детях или воспитывать. Это два разных подхода», — приводят слова Фетисова «Аргументы и факты»
Отметим, что, по данным текста проекта бюджета на сайте Госдумы РФ, на 2022 год на на физкультуру и спорт из бюджета РФ выделено 63,8 млрд рублей, причём 36,6 млрд рублей должны пойти на спорт высших достижений, 22,2 млрд рублей — на массовый спорт.
- 23 сентября 2022
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