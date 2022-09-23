«Это не моя епархия». Главный арбитр КХЛ — о драках в матчах «Сочи» и «Авангарда»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением о том, как в лиге относятся к дракам между ХК «Сочи» и «Авангардом». В ходе предсезонных матчей команды устроили несколько массовых драк. Перед очной встречей в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 президент лиги Алексей Морозов сказал, что не считает хоккеем эти драки.
«Действительно ли «Сочи» и «Авангарду» рассылали письма о серьёзных наказаниях за драки на матче? Да, в клубы отправлялись письма о том, что драки не приветствуются. Мы понимаем, что это тоже неотъемлемая часть хоккея, но только когда они происходят на эмоциях, а не специально, по заданию. Поэтому клубы были предупреждены. И в матче «Сочи» и «Авангард» показали интересный и зрелищный хоккей, до последних минут не было ясно, как закончится встреча. Когда я был арбитром, то очень не любил, когда команды дерутся, но сейчас как руководитель отношусь к этому более спокойно.
КХЛ собирается серьёзно бороться с драками в ходе сезона? Это не моя епархия, такие действия относятся к прерогативе Спортивно-дисциплинарного комитета», — приводит слова Анисимова «РБ Спорт».
- 23 сентября 2022
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