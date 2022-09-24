Ушёл из жизни восьмикратный чемпион СССР и известный нападающий ЦСКА Валентин Сенюшкин

Прославленный нападающий ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР Валентин Григорьевич Сенюшкин ушёл из жизни в возрасте 85 лет, сообщается в официальном телеграм-канале армейцев.
Сенюшкин за карьеру принял участие в 340 матчах, в которых забросил 125 шайб. В сезоне-1961/1962 нападающий входил в список 33 лучших хоккеистов сезона. Сенюшкин выступал за молодёжную, первую и вторую сборные CССР. С 1968-го он перешёл на тренерскую работу, с 1972 по 1974 год был наставником «Легии» (Варшава). Затем Сенюшкин стал преподавать в военной академии.
«О дате и месте проведения прощания с Валентином Григорьевичем будет сообщено позднее.
Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста», — говорится в сообщении.
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