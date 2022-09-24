Агент Тренина: Гашек для НХЛ не указ. С чего игроки должны пропускать игры из-за политики?

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина, прокомментировал ситуацию с российскими игроками и европейской серией матчей НХЛ. МИД Чехии намерен запретить хоккеистам из РФ приезжать на встречи в Праге. «Нэшвилл» должен сыграть с «Сан-Хосе Шаркс» 7 и 8 октября в столице Чехии.

«НХЛ, скорее, отменит матчи, чем не пустит своих игроков, и неважно, россияне это или кто-либо ещё. У лиги чёткая позиция на этот счёт. Все визы у игроков давно стоят, сначала они будут выступать в Швейцарии, а потом — в Чехии. Все эти разговоры — пропаганда, которая не имеет никакого отношения к НХЛ. Ни Чехия, ни другая страна не может не пустить кого-то из игроков. Или матчи просто отменят.



Яков Тренин говорил, что очень хотел бы сыграть в Европе? Это важно не только для него, но и для всех остальных. Невозможно, чтобы кто-то в команде играл, а кто-то — нет. Это мероприятие НХЛ, и никто не может диктовать ей условия. С чего вдруг хоккеисты должны пропускать матчи из-за политических моментов? Там есть профсоюз, который защищает права игроков. Почему хоккеист должен терять деньги за пропуск матчей не по своей вине?



Как отношусь к высказываниям Доминика Гашека? Этот человек набирал себе очки, чтобы избираться в руководство Федерации хоккея Чехии. Каждый говорит, что он хочет, но не может диктовать своё мнение. Тем более Гашек — не руководитель федерации, не занимает никакую должность, и для НХЛ он вообще не указ. Как и МИД Чехии. Поэтому если будет запрет на участие игроков, то матчи не состоятся», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

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