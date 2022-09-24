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В НХЛ поделились новой информацией об участии российских игроков в матчах в Праге

В НХЛ поделились новой информацией об участии российских игроков в матчах в Праге
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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился новой информацией об участии российских игроков «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» в европейской серии. 7 и 8 октября команды должны встретиться в Праге. Ранее в чешском МИДе сообщали, что не намерены пускать российских хоккеистов в страну.

«У нас нет беспокойства за российских игроков. У всех, кому нужны визы, они уже есть», — приводит слова Дэйли San Jose Hockey Now.

Напомним, дело касается в общей сложности восьми россиян, которые выступают за «акул» и «хищников». В составе «Нэшвилла» это вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев. В составе «Сан-Хосе» пять игроков с российским паспортом. Это защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.

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