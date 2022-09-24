В НХЛ поделились новой информацией об участии российских игроков в матчах в Праге

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился новой информацией об участии российских игроков «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» в европейской серии. 7 и 8 октября команды должны встретиться в Праге. Ранее в чешском МИДе сообщали, что не намерены пускать российских хоккеистов в страну.
«У нас нет беспокойства за российских игроков. У всех, кому нужны визы, они уже есть», — приводит слова Дэйли San Jose Hockey Now.
Напомним, дело касается в общей сложности восьми россиян, которые выступают за «акул» и «хищников». В составе «Нэшвилла» это вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев. В составе «Сан-Хосе» пять игроков с российским паспортом. Это защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.
- 24 сентября 2022
-
11:26
-
11:05
-
10:44
-
10:30
-
10:10
-
09:48
-
09:29
-
09:15
-
08:50
-
08:15
-
07:25
- 23 сентября 2022
-
23:56
-
23:29
-
23:20
-
22:47
-
22:10
-
22:05
-
21:57
-
21:46
-
21:44
-
21:19
-
21:19
-
21:00
-
20:35
-
20:05
-
19:53
-
19:16
-
18:40
-
18:27
-
18:12
-
17:59
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
16:19