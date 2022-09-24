«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, обыграв минское «Динамо»

В Уфе матч состоялся очередной матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал на своём льду минское «Динамо». В серии буллитов победу одержала команда «Салават Юлаев» — 3:2.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. За 40 секунд до конца второго периода счёт открыл нападающий уфимцев Александр Хмелевски с передачи Данила Башкирова. На третьей минуте третьего периода счёт сравнял нападающий минчан Никита Пышкайло с передач Валентина Демченко и Джозефа Душака. Вновь вывел вперёд «Салават Юлаев» на восьмой минуте третьего периода в большинстве Сергей Шмелёв с передач Александра Кадейкина и Виктора Антипина. Виталий Пинчук с передач Алексея Емелина и Павла Варфоломеева также в большинстве сравнял счёт на 16-й минуте третьего периода.
В серии буллитов принесли победу команде из Уфы броски Ивана Дроздова и Николая Кулёмина.
В следующем матче «Салават Юлаев» на своём льду примет казанский «Ак Барс» (27 сентября, 17:00 мск). Минское «Динамо» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу» (26 сентября, 17:00 мск).
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