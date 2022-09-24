Наставник «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, за счёт чего удалось победить в матче с минским «Динамо» (3:2 Б).

«Непростой матч для нас. Медленно начали: соперник был быстрее, хорошо прессинговал, имел пару возможностей для взятия ворот. Илья Ежов держал нас в игре. Во втором периоде у нас было получше движение, больше контролировали шайбу и создавали моменты. В заключительном периоде были возможности и у нас, и у соперника. Молодцы, что дотерпели! В серии буллитов ребята хорошо исполнили, да и вратарь нас вытащил. Огромная благодарность нашим болельщикам за поддержку, они заряжали нас эмоциями – это помогло нам в концовке!» — цитирует Козлова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.