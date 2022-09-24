Форвард «Локомотива» Никулин: чуть-чуть растерялся, но главное — забил

Нападающий «Локомотива» Степан Никулин поделился мыслями после победного матча с ХК «Адмирал» (2:1).
«Непростая игра. Тяжеловато провели первый период. Не могли взять инициативу в свои руки, начали контролировать игру. Даже гол, пропущенный «в раздевалку», нас не сломил, а воодушевил. Третий период прошёл под нашим контролем – только в конце, когда было удаление, «Адмирал» атаковал. Но ребята – молодцы, выстояли. Чтобы забивать, нужно не акцентировать на этом внимание. Главное, что побеждаем. Будем работать – голы придут.
Мой гол? Моих заслуг тут совсем нет, Алексеев отдал на пустые, нужно было только попасть. Я всё тело поставил, чтобы она мимо не прошла. Сам удивился, что в итоге шайба пришла ко мне. Чуть-чуть растерялся, но главное – забил. Голы и передачи, а также доверие тренера добавляют уверенности. Тренеры постоянно подсказывают, иногда ругают, но за дело. Я слушаю, анализирую, стараюсь. В КХЛ очень много борьбы, тренеры акцентировали на этом внимание. Нужно выигрывать шайбу, чтобы и в атаке играть, и из обороны выходить. Тренеры говорят, что начинаю в этом прибавлять», — цитирует Никулина официальный сайт КХЛ.
- 24 сентября 2022
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