Тренер «Локомотива» Никитин: соперник постоянно держал нас в тонусе

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о победе над «Адмиралом» (2:1).
«Равная игра. Где-то не смогли забить, поэтому соперник держал нас в тонусе постоянно. У «Адмирала» хорошая команда, есть опытные ребята, поэтому непростой матч. Довольны, что победили.
Есть ли закономерность в том, что Степан Никулин забрасывает победные шайбы? Если будет дальше продолжать, значит, закономерность, если нет — случайность. У Степана однозначно есть мастерство, он был лучшим бомбардиром МХЛ. Мы пытаемся использовать его сильные качества, но у него есть достаточно много моментов, над которыми надо работать, чтобы стабильно попадать в состав и играть на стабильном уровне.
Когда ждать Марченко и Черепанова в составе? Марченко только сегодня вернулся из Москвы, была повторная операция. Если всё нормально, ему предстоит ещё 10 дней реабилитации «на земле», и потом реабилитация уже на льду. Никита сегодня начал тренироваться «на земле», надеемся, через пять дней вернётся в строй.
Как мне дебют Волкова? Думаю, второй и третий периоды Саша сыграл хорошо. В первом были моменты, где он много думал и медленно действовал, но это свойственно молодым.
«Локомотиву» проще играть на выезде, чем дома? Просто нужно забивать, сегодня было достаточно моментов. Наверное, это сковывает. Нападающие недовольны собой, переживают определённые эмоции», — цитирует Никитина официальный сайт железнодорожников.
- 24 сентября 2022
-
23:12
-
23:00
-
22:47
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:37
-
21:35
-
21:25
-
21:17
-
20:57
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:32
-
20:12
-
20:07
-
19:48
-
19:44
-
19:18
-
19:00
-
18:57
-
18:43
-
18:17
-
18:10
-
18:00
-
17:31
-
17:16
-
17:02
-
16:21
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:25