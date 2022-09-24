Тренер «Локомотива» Никитин: соперник постоянно держал нас в тонусе

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о победе над «Адмиралом» (2:1).

«Равная игра. Где-то не смогли забить, поэтому соперник держал нас в тонусе постоянно. У «Адмирала» хорошая команда, есть опытные ребята, поэтому непростой матч. Довольны, что победили.

Есть ли закономерность в том, что Степан Никулин забрасывает победные шайбы? Если будет дальше продолжать, значит, закономерность, если нет — случайность. У Степана однозначно есть мастерство, он был лучшим бомбардиром МХЛ. Мы пытаемся использовать его сильные качества, но у него есть достаточно много моментов, над которыми надо работать, чтобы стабильно попадать в состав и играть на стабильном уровне.

Когда ждать Марченко и Черепанова в составе? Марченко только сегодня вернулся из Москвы, была повторная операция. Если всё нормально, ему предстоит ещё 10 дней реабилитации «на земле», и потом реабилитация уже на льду. Никита сегодня начал тренироваться «на земле», надеемся, через пять дней вернётся в строй.

Как мне дебют Волкова? Думаю, второй и третий периоды Саша сыграл хорошо. В первом были моменты, где он много думал и медленно действовал, но это свойственно молодым.

«Локомотиву» проще играть на выезде, чем дома? Просто нужно забивать, сегодня было достаточно моментов. Наверное, это сковывает. Нападающие недовольны собой, переживают определённые эмоции», — цитирует Никитина официальный сайт железнодорожников.