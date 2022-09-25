Форвард московского «Динамо» Игумнов: матчи со СКА всегда выигрываются за счёт характера

Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с питерскиим СКА (2:1 бул.).

«Хорошо играли. Сделали работу над ошибками после двух поражений от СКА и сегодня это принесло результат. Все игры со СКА напряжённые, это серьёзный соперник. Интересно против них играть, всегда много сил забирают такие матчи. Чем больше встреч против таких команд, тем быстрее растёшь.

Во втором периоде было много стычек? Такие матчи всегда выигрываются за счёт характера. Никто не хочет уступать. Поэтому иногда эмоции перехлёстывают», — цитирует нападающего официальный сайт «Динамо».

Напомним, московское «Динамо» прервало серию из девяти побед СКА и нанесло питерскому клубу первое поражение в сезоне.