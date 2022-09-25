Самсонов — о дебюте за «Торонто»: были нервы, но очень рад быть здесь, мне всё нравится

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов поделился впечатлениями от первого предсезонного матча в составе канадского клуба.
«Первая игра, были нервы. Во втором периоде было больше бросков, я чаще вступал в игру. Чувствую себя хорошо, только немного устал, потому что это предсезонка.
Очень рад быть здесь. Всё нравится – команда, партнёры, болельщики. Всем спасибо за поддержку. С каждым днём я прибавляю. Когда буду полностью готов? Не знаю (смеётся). Может, в следующей игре. Может, после пары игр. Посмотрим", — цитирует голкипера TSN.
«Торонто» заменил Самсонова при счёте 2:0 и в итоге уступил «Оттаве» в предсезонном матче 2:4 (0:0, 2:0, 0:4).
Напомним, 25-летний вратарь минувшим летом подписал однолетний контракт с «Торонто» на сумму $ 1,8 млн. Предыдущие четыре сезона голкипер выступал за «Вашингтон», где за 89 матчей регулярного чемпионата НХЛ имел процент отражённых бросков 90,2%.
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