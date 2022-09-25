Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Покер Шарова принёс «Сибири» выездную победу над «Витязем»

Покер Шарова принёс «Сибири» выездную победу над «Витязем»
Комментарии

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме со счётом 5:4 (3:1, 0:2, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

В составе победителей покер оформил нападающий Александр Шаров, также забивший решающий гол в дополнительное время. Ещё одну шайбу у «Сибири» забросил форвард Владимир Бутузов.

У «Витязя» отличились Владимир Галузин (дубль), Александр Яремчук и Алексей Волгин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков после 11 проведённых встреч. «Витязь» — на девятой строчке Запада, заработав 11 баллов за 10 игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 5
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галузин (Яремчук, Рассказов) – 02:42 (5x4)   1:1 Бутузов (Шаров, Бек) – 06:20 (5x4)   1:2 Шаров (Бек, Мёрфи) – 13:39 (5x4)   1:3 Шаров (Аланов, Чайковски) – 16:23 (5x5)   2:3 Яремчук (Руа) – 22:42 (5x5)   3:3 Волгин (Граовац) – 35:23 (5x5)   3:4 Шаров (Чайковски, Пьянов) – 54:54 (5x5)   4:4 Галузин (Яремчук, Уилсон) – 56:19 (5x5)   4:5 Шаров (Пьянов, Александров) – 63:22 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022