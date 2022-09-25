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Буцаев назвал причины шестого подряд поражения «Витязя» в сезоне КХЛ

Буцаев назвал причины шестого подряд поражения «Витязя» в сезоне КХЛ
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев оценил игру клуба в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:5, ОТ).

«Кроме итогового результата, наверное, стоит поблагодарить ребят. Смогли отыграться при счёте 1:3, 3:4, но в овертайме, к сожалению, допустили ошибку. Опять в первом периоде подвела дисциплина. Не можем мы зарабатывать такие ненужные удаления, которые привели к голам соперника. Повторюсь, молодцы, что сумели сравнять счёт. По игре не могу сказать, что мы играли плохо. Те причины, которые я уже назвал, стоили нам потери дополнительного очка.

Почему в овертайме не снимали вратаря? Не было такого, чтобы мы сто процентов шайбой владели. Шла плотная игра. Нужен был момент определённый. Ещё раз повторюсь, что игра в овертайме — игра терпения. Нельзя с ходу забить гол, нужно терпеливо и грамотно сыграть. Конечно, мы были недовольны, что забили два гола за три последних игры. Делали акцент, что нам нужно усилить игру в атаке. Больше страсти, больше нацеленности на ворота. Сегодня это получилось, но пропустили два гола в меньшинстве после необязательных удалений. Получит ли ещё шанс Дорожко? У нас есть план по вратарям на каждую игру. Не переживайте, сезон длинный», — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.

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