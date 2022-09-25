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«Сочи» обменял форварда Глотова в СКА, получив взамен нападающего А. Фёдорова

«Сочи» обменял форварда Глотова в СКА, получив взамен нападающего А. Фёдорова
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Хоккейный клуб «Сочи» и санкт-петербургский СКА произвели обмен нападающими, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Отмечается, что в Санкт-Петербург отправился Василий Глотов, а состав южан пополнил Артём Фёдоров. Глотов в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл семь матчей за «Сочи», в них он набрал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-7». На счету Фёдорова 2 (1+1) очка и общая полезность «-6» в десяти матчах за СКА.

В настоящий момент подопечные Романа Ротенберга возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 19 очков после десяти встреч. «Сочи» располагается на последней, 11-й строчке Запада, заработав всего три балла за десять проведённых матчей.

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