Назаров — о поражении от «Амура»: опять не забиваем голы. Скоро всё получится

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги матча с «Амуром» (1:2, ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Игра понравилась. Попросили ребят сыграть от печки. На мой взгляд, в обороне сыграли хорошо. Просил блокировать побольше шайб, помогать вратарю. Ребята выполняли установку, 26 блокированных. К сожалению, забили всего один гол. Но радует, что было пять или шесть выходов «1 в 0», «2 в 1». Моменты есть, скоро пойдут голы. Нужно немножко подождать. Верим в ребят, они стараются. Взял тайм-аут в третьем периоде, потому что не понравилось, как ребята вышли на период. Появилась нервозность, пропустили гол. Увидел, что сникли, в следующей смене опять голевой момент — вратарь спас. Остановил игру, сказал ребятам, что нужно вернуться туда, где мы были до этого.



Опять не забиваем голы. Хорошо, что заблокировали 26 бросков, забрали одно очко, ушли в овертайм — в принципе, задача выполнена. Сказал ребятам: если не можешь забить, нужно не пропустить. Один гол всегда забьём. Ребята выполнили, что я просил. Немножко не повезло в овертайме, этот момент отработаем с тренерами. Скоро всё получится.



Хотели снять вратаря в овертайме, ждали свистка в зоне соперника. С ходу взять и поменять — тяжеловато. Сюрпризы для минского «Динамо»? Мы всегда их готовим. Другой момент, что не всегда они получаются. К каждой команде мы настраиваемся по-разному, смотрим слабые и сильные стороны. Стараемся надавить на слабые», — цитирует Назарова официальный сайт КХЛ.