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«Вашингтон» в овертайме уступил в предсезонном матче «Баффало». Протас отдал голевой пас

«Вашингтон» в овертайме уступил в предсезонном матче «Баффало». Протас отдал голевой пас
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«Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Куинн, Тайсон Козак, Дилан Козенс и
Винни Хиностроза. У «Вашингтона» отличились Энтони Манта, Конор Шири, а также Джо Снивли. В составе столичного клуба голевую передачу на свой счёт записал белорусский нападающий Алексей Протас.

В следующем матче предсезонки «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз» (29 сентября, стартовое вбрасывание — в 2:00 мск). «Баффало» также в следующей встрече сыграет с «Филадельфией» (28 сентября, 2:00 мск).

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
25 сентября 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Манта (Густафссон) – 04:05 (5x4)   1:1 Козенс (Петерка, Пилут) – 24:25 (5x4)   1:2 Козак (Шихан, Приски) – 29:16 (5x5)   2:2 Шири (Протас, Дауд) – 29:42 (5x5)   3:2 Снивли (Иорио, Лисон) – 45:43 (5x5)   3:3 Куинн (Мюррей, Козенс) – 58:55 (6x4)   3:4 Хиностроза (Пилут, Асплунд) – 61:15 (3x3)
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