«Вашингтон» в овертайме уступил в предсезонном матче «Баффало». Протас отдал голевой пас

«Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Куинн, Тайсон Козак, Дилан Козенс и

Винни Хиностроза. У «Вашингтона» отличились Энтони Манта, Конор Шири, а также Джо Снивли. В составе столичного клуба голевую передачу на свой счёт записал белорусский нападающий Алексей Протас.



В следующем матче предсезонки «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз» (29 сентября, стартовое вбрасывание — в 2:00 мск). «Баффало» также в следующей встрече сыграет с «Филадельфией» (28 сентября, 2:00 мск).