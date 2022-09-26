Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо» в предсезонном матче

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
В основное время хоккеисты «Уайлд» вели в счёте с уверенным преимуществом 2:0 к началу третьего периода после заброшенных шайб Кирилла Капризова и Калена Эддисона, однако в заключительной двадцатиминутке игрокам «Эвеланш» удалось сравнять счёт благодаря голам Спенсера Смоллмана и Шэйна Боуэрса. В овертайме победу «дикарям» принесла заброшенная шайба Райана Хартмана.
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Всего 25-летний российский форвард Кирилл Капризов отыграл 16 минут 49 секунд и отметился также результативной передачей, помимо заброшенной шайбы. Он завершил встречу досрочно из-за повреждения, его коэффициент полезности составил – «-1».
Почти 15 минут на льду провёл 29-летний чешский нападающий «Колорадо» Лукаш Седлак, знакомый российским болельщикам по выступлениям за челябинский «Трактор». Он не отметился результативными действиями и завершил игру с коэффициентом полезности «-1».
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