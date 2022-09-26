«Питтсбург» без Малкина уступил «Коламбусу». У Годро – ассистентский хет-трик

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» приинмал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Блю Джекетс» дублем отметился Джастин Дэнфорт, ещё по шайбе на счету Патрика Лайне, Якуба Ворачека и Густава Нюквиста. Автором единственного гола «Пингвинз» стал Джордан Фраска.

Звёздный новичок «Коламбуса» Джонни Годро, который подписал контракт с клубом семилетний контракт на общую сумму в $ 68,6 млн, оформил ассистентский хет-трик.

Примечательно, что в матче участия не принимал 36-летний российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, подписавший в межсезонье новый контракт на $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон).