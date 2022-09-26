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«Питтсбург» без Малкина уступил «Коламбусу». У Годро – ассистентский хет-трик

«Питтсбург» без Малкина уступил «Коламбусу». У Годро – ассистентский хет-трик
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» приинмал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Блю Джекетс» дублем отметился Джастин Дэнфорт, ещё по шайбе на счету Патрика Лайне, Якуба Ворачека и Густава Нюквиста. Автором единственного гола «Пингвинз» стал Джордан Фраска.

Звёздный новичок «Коламбуса» Джонни Годро, который подписал контракт с клубом семилетний контракт на общую сумму в $ 68,6 млн, оформил ассистентский хет-трик.

Примечательно, что в матче участия не принимал 36-летний российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, подписавший в межсезонье новый контракт на $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон).

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2022, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Дэнфорт (Кристиансен, Ворачек) – 07:15 (5x5)   2:0 Лайне (Пик, Годро) – 28:03 (5x5)   3:0 Ворачек (Дэнфорт, Годро) – 29:07 (5x4)   4:0 Нюквист (Ворачек, Knazko) – 33:32 (5x5)   4:1 Frasca (Хайнен, St. Ivany) – 48:09 (5x5)   5:1 Дэнфорт (Годро, Боквист) – 56:23 (5x4)
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