Гол Подколзина не помог «Ванкуверу» уйти от поражения от «Калгари»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Калгари» отличились Митч Маклэйн и Бен Джонс, а за «Ванкувер» — российский нападающий Василий Подколзин и Конор Гарланд. В овертайме победу «Флэймз» принёс точный бросок Майкла Стоуна.
Уже в первом периоде получил повреждение 28-летний российский нападающий «Ванкувера» Илья Михееев, из-за которого он не сумел продолжить матч.
Примечательно, что в настоящее время в Калгари проходит предсезонный матч между этими же командами, но в других составах. К третьему периоду в счёте ведут хозяева – 3:0.
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