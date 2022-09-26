Гол Подколзина не помог «Ванкуверу» уйти от поражения от «Калгари»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Калгари» отличились Митч Маклэйн и Бен Джонс, а за «Ванкувер» — российский нападающий Василий Подколзин и Конор Гарланд. В овертайме победу «Флэймз» принёс точный бросок Майкла Стоуна.

Уже в первом периоде получил повреждение 28-летний российский нападающий «Ванкувера» Илья Михееев, из-за которого он не сумел продолжить матч.

Примечательно, что в настоящее время в Калгари проходит предсезонный матч между этими же командами, но в других составах. К третьему периоду в счёте ведут хозяева – 3:0.