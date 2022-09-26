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Гол Подколзина не помог «Ванкуверу» уйти от поражения от «Калгари»

Гол Подколзина не помог «Ванкуверу» уйти от поражения от «Калгари»
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Калгари» отличились Митч Маклэйн и Бен Джонс, а за «Ванкувер» — российский нападающий Василий Подколзин и Конор Гарланд. В овертайме победу «Флэймз» принёс точный бросок Майкла Стоуна.

Уже в первом периоде получил повреждение 28-летний российский нападающий «Ванкувера» Илья Михееев, из-за которого он не сумел продолжить матч.

Примечательно, что в настоящее время в Калгари проходит предсезонный матч между этими же командами, но в других составах. К третьему периоду в счёте ведут хозяева – 3:0.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2022, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 McLain (Pettersen, Джонс) – 12:40 (5x5)   0:2 Джонс (McLain, DeSimone) – 38:41 (5x5)   1:2 Подколзин (Майерс, Гарланд) – 48:07 (5x5)   2:2 Гарланд (Петтерссон, Kuzmenko) – 58:29 (6x5)   2:3 Стоун (Phillips, Pelletier) – 63:39 (4x3)
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