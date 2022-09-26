Вратарь «Ак Барса» Билялов о 3:2 с «Трактором»: во втором периоде играли не в свой хоккей

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу в матче с «Трактором» (3:2).
«Хорошо начали, обе команды играли остро. Во втором периоде стали играть немного не в свой хоккей. Удаления привели к пропущенным шайбам. К сожалению, пропустили шайбу, был плохой обзор. Но ничего страшного, вышли в третьем периоде заряженными и смогли забросить в большинстве две шайбы. Долго не могли забить в большинстве, это очень важно для результата. А дальше уже стали строго играть в обороне и довели игру до победы.
«Трактор» − очень вязкая команда, там есть хорошие мастера, отличные игроки. Такие игры по уровню не уступают матчам плей-офф, никто не хотел проигрывать. Главное выиграли.
Почему победа получилась такой тяжёлой? Начали хорошо, ошибки пошли уже во втором периоде. В результате, нам забили две шайбы. Надо усилить свою игру. Если будем чаще забрасывать в большинстве, придут уверенные победы», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.
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