Щитов — о ХК «Сочи»: не вижу смысла менять Назарова

Бывший защитник ХК «Сочи» Никита Щитов прокомментировал неудачный старт команды в Фонбет Чемпионате КХЛ. Подопечные Андрея Назарова потерпели девять поражений в десяти играх сезона.



«У ХК «Сочи» мало очков и команда идёт на последнем месте на Западе, что не может радовать. Для меня этот клуб не посторонний, можно сказать, что я тоже принимал участие в его создании. Я выступал в дебютном сезоне «Сочи» в КХЛ. Печально, что команда уже три года плохо играет – не попадает в плей-офф, и сейчас после такого старта это будет уже тяжело сделать. Мне обидно за «Сочи». У меня в городе живёт много друзей, а болельщики сильно переживают за команду. Команда была создана с нуля, но раньше в плей-офф попадала без проблем, потому чтобы была укомплектована более мастеровитыми игроками.



Мы видим, что курс на омоложение, который три года предложил Андрей Зюзин (бывший спортивный директор, сейчас — тренер команды. — прим. „Чемпионата“), никак себя не оправдал. Видно, что нет средств на более квалифицированных игроков. Может, этим хоккеистам нужно ещё время, чтобы показать результат. Хотя считаю, что клуб должен ставить перед собой максимальные задачи – побороться за Кубок Гагарина, пусть даже его бюджет этому не соответствует. И что Андрей Назаров может сделать с таким составом? У хоккеистов нет опыта, потенциала, мастерства, чтобы играть наравне со всеми остальными. Впрочем, в «Торпедо» игроки примерно такого уровня, но они на данном этапе действуют намного эффективнее. Посмотрим, что будет в сезоне дальше.



Как отношусь к стилю игры команд Назарова? У него такое видение хоккея. Назаров старается мотивировать ребят и понимает, что другое они не могут показать. Сейчас им тяжело переломить ситуацию, потому что, когда идёт столько поражений, сделать это психологически сложно. У игроков нет веры в себя, и команда пока выглядит удручающе.



Отставки обычно встряхивают команды. Но не вижу смысла менять Назарова, я вообще против тренерских отставок. Всё одни и те же люди ходят в КХЛ по кругу. Если уж менять, то давать шанс поработать новым людям, например, Вадиму Хомицкому. Возможно, пригласить опытного специалиста – сейчас свободен Владимир Васильевич Крикунов. Он любит работать с молодёжью и мог бы натаскать Хомицкого как тренера», — цитирует Щитова «РБ Спорт».