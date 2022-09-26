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Три очка Широкова помогли «Автомобилисту» разгромить дома «Куньлунь»

Три очка Широкова помогли «Автомобилисту» разгромить дома «Куньлунь»
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Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Сергей Широков (дубль), Брукс Мэйсек, Ник Эберт, Георгий Белоусов и Кёртис Валк. Единственный гол «Куньлуня» забил Брэндон Ип.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Екатеринбургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков после 11 проведённых матчей. «Куньлунь» — на десятой строчке Запада, заработав семь баллов за 11 встреч.

В следующей игре «Автомобилист» сыграет дома с «Ак Барсом» (29 сентября, 17:00 мск), «Куньлунь» отправится в гости к «Трактору» (28 сентября, 17:00 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 12:04 (5x4)   2:0 Эберт (Да Коста, Валк) – 16:13 (5x4)   2:1 Ип (Спроул, Лесли) – 18:21 (5x4)   3:1 Широков (Голышев, Эберт) – 24:18 (5x5)   4:1 Широков (Да Коста, Эберт) – 26:47 (5x4)   5:1 Белоусов (Гуркин, Голышев) – 52:10 (5x4)   6:1 Валк (Широков, Да Коста) – 57:36 (5x4)
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