Три очка Широкова помогли «Автомобилисту» разгромить дома «Куньлунь»

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».
В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Сергей Широков (дубль), Брукс Мэйсек, Ник Эберт, Георгий Белоусов и Кёртис Валк. Единственный гол «Куньлуня» забил Брэндон Ип.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Екатеринбургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков после 11 проведённых матчей. «Куньлунь» — на десятой строчке Запада, заработав семь баллов за 11 встреч.
В следующей игре «Автомобилист» сыграет дома с «Ак Барсом» (29 сентября, 17:00 мск), «Куньлунь» отправится в гости к «Трактору» (28 сентября, 17:00 мск).
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