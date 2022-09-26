Вудкрофт: сегодня был не наш день. «Динамо» совершило три ошибки, повлиявшие на результат

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:4).



«Сегодня был не наш день. В самых разных аспектах не хватало. У нас были три грубые ошибки, напрямую повлиявшие на результат, и «Металлург» ими воспользовался. Если хочешь добиваться нужного результата, то против такой команды нельзя совершать подобные ошибки. Надо разобрать их и убрать из нашей игры.



Позитив в этой игре? Игра Мартынова, который добавил мощи, движения, энергии. Отнесу сюда и то, что мы до конца не бросили играть. Не хватило в завершении. Было много моментов, но последнего штриха не доставало.



Подготовка к следующему матчу с «Сочи»? Сфокусируемся на результате. Это раз. Будем внимательно следить за восстановлением игроков, готовностью парней к игре, их свежестью. Нужно, чтобы игроки были в том физическом состоянии, в котором они смогут принести результат. Возможно, в составе будут новые игроки. Впереди непростой соперник», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.