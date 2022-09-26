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Вудкрофт: сегодня был не наш день. «Динамо» совершило три ошибки, повлиявшие на результат

Вудкрофт: сегодня был не наш день. «Динамо» совершило три ошибки, повлиявшие на результат
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:4).

«Сегодня был не наш день. В самых разных аспектах не хватало. У нас были три грубые ошибки, напрямую повлиявшие на результат, и «Металлург» ими воспользовался. Если хочешь добиваться нужного результата, то против такой команды нельзя совершать подобные ошибки. Надо разобрать их и убрать из нашей игры.

Позитив в этой игре? Игра Мартынова, который добавил мощи, движения, энергии. Отнесу сюда и то, что мы до конца не бросили играть. Не хватило в завершении. Было много моментов, но последнего штриха не доставало.

Подготовка к следующему матчу с «Сочи»? Сфокусируемся на результате. Это раз. Будем внимательно следить за восстановлением игроков, готовностью парней к игре, их свежестью. Нужно, чтобы игроки были в том физическом состоянии, в котором они смогут принести результат. Возможно, в составе будут новые игроки. Впереди непростой соперник», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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