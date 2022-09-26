Хохлачёв стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории КХЛ
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Нападающий московского «Спартака» Александр Хохлачёв стал единолично лучшим бомбардиром клуба в истории Континентальной хоккейной лиги.
29-летний форвард отметился голевой передачей в матче регулярного сезона КХЛ с ЦСКА (1:1 после второго периода). Это набранное очко стало для Хохлачёва 178-м за «Спартак». Он обошёл прежнего лидера — Штефана Ружичку (177). Третье место занимает экс-форвард красно-белых Бранко Радивоевич (162).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что Хохлачёв ранее выступал в КХЛ за СКА и «Авангард». В общей сложности он провёл 382 матча, набрав 228 (83+135) очков при показателе полезности «+39».
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