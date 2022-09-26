«Тогда ради чего мы вообще играем?» Ларионов заявил, что цель «Торпедо» — Кубок Гагарина

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (0:3) поделился мнением о составе клуба и целях на сезон.



«Ребята начинают понимать, что хоккей – это игра. Выходя на игру, ты смотришь не в таблицу или на табло, а на то, как ты играешь. От правильной игры и подготовки зависит тот стиль, который мы проповедуем.



Сегодня в этом составе ребята, которые мало играли на уровне КХЛ. Мы пытаемся привить им то чувство игры и ответственности, но не зашкаливаем в плане большого количества информации. Она порой бывает вредна. Мы не можем сделать из игроков роботов, они всё-таки должны играть в хоккей, делать то, что в них заложено.



Пытаемся развить эти качества на ходу. Пошли игры, непростые, каждый матч напряжённый. В этих матчах идёт рост. Он не будет ровным, потому что пройти такую дистанцию… Очень рад, что сделали 68 матчей, было бы 80, было бы ещё лучше. Только так ты можешь развивать игроков, пройти через те неудачи, победы и нюансы, где ты можешь их подтянуть, поправить, раскрепостить. Будем продолжать такой хоккей, он нравится и нам, и ребятам. Может быть, он энергозатратный, но у нас практически все играют ровно. Молодые защитники Богдан Куняшков и Максим Федотов играют много, но это хорошо для них. Да, это определённый риск, будут поражения по ходу сезона, но мы рассчитываем, что на этой дистанции в этом сезоне откроем хороших ребят для нашего хоккея. И поставили задачу не просто попасть в плей-офф, мы будем бороться за самый высокий трофей – Кубок Гагарина. Как бы иронично это ни звучало, но это так. Тогда ради чего мы вообще играем?» — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.