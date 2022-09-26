Р. Ротенберг: СКА может улучшить реализацию. Не устраивает, что мало забиваем

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:0) сообщил, что недоволен реализацией армейского клуба.



«План на игру был простой – порадовать болельщиков, забить как можно больше голов и закрыть всё сопернику. Знали, что они играют в атаке, открываются друг под друга. Задача была – закрыть им все двери в обороне, мы это сделали. Хотя были и ошибки, мы их разберём. Не устраивает, что мало забиваем. У одного Бучельникова сегодня пять голевых моментов! Даже по статистике, если есть пять моментов, две шайбы должно быть в воротах. Минимум. Есть над чем работать. А так ребята молодцы, благодарен команде по самоотдаче и выполнению игрового задания.



Глотов молодец. Он с корабля на бал, ночью летел. Поговорили с ним вчера вечером. Мы с Васей хорошо знакомы, в своё время я его уговорил вернуться из Северной Америки. Он наш воспитанник, с 15 лет играет в системе СКА. Рады, что он вернулся и смог сегодня сыграть, не отказался. Ему было тяжело, но у нас ситуация была серьёзная, мы с ним разговаривали, нам было важно, чтобы он сыграл. Обсудили с ним сегодня систему, он с ней знаком. Влился в коллектив, всех ребят он знает. Молодец, сыграл на хорошем уровне. Уверен, он будет только добавлять. Эмоционально было тяжеловато, но это хоккей. В Северной Америке бывает, что ребята переходят из раздевалки в раздевалку и играют за другую команду. Это хоккейная жизнь.



Гол Зыкова? Очень важно доиграть момент до конца, лезть на ворота, на добивания. Зыков сыграл момент до конца, потому что Цицюра не забил в этом моменте. Если бы он выключился, не было бы второго гола. Очень важно добавлять в этом компоненте, Зыков показал своим примером, как это делается, забил переломный гол.

Когда ждать травмированных? Все работают, все в обойме. Не разглашаем внутреннюю кухню. Рассчитываем на всех. Уверен, совсем скоро увидим ребят, возможно, в следующей игре», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.