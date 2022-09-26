С. Фёдоров — о победе над «Спартаком»: не ошибается тот, кто на печке сидит

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи со «Спартаком» (3:2, ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Напряжённая встреча. Хотелось бы, конечно, реализовывать свои моменты. Хотя бы один из трёх. Но нужно отдать должное сопернику, он был мобилен, уверен. Ребята сыграли так, как мы объяснили. Была серьёзная игра для нас, хороший тест. Тем не менее в определённых моментах не сыграли так, как хотелось бы. Поэтому работа продолжается. Парней с победой. Не ошибается тот, кто на печке сидит. Поэтому работаем дальше. Попытаемся подчистить определённые моменты.



Шесть защитников было? Решили пойти в шесть. Мы играли в семь, были определённые соображения и в прошлом году. Сейчас решили немножко другой выход найти из этого», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.