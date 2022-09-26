С. Фёдоров об удалении Нестерова: у меня есть мнение, но лучше воздержаться от комментария

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2, ОТ) поделился мнением об удалении Никиты Нестерова.
«Удаление Нестерова? У меня есть, конечно, мнение, с удовольствием его высказал бы. Но, так как оно уйдёт в массы, КХЛ придерживается определённых правил о судействе и судьях, мне лучше будет воздержаться от комментария. Два главных судьи, два линейных. Я думаю, эти люди профессионалы. Профессионалы с большой буквы. У них была возможность посмотреть видео. Эмоции, конечно, есть по этому поводу. Это очень сложный момент. У меня есть две-три трактовки именно этого столкновения. Но я воздержусь от мнения.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Гол в меньшинстве? Чуть раньше, может быть, не совсем поверили в победу — скорее, сбавили обороты. Мы провели определённую работу с игроками на лавке, показали, что есть ещё над чем работать, надо продолжать двигаться в заданном направлении. Относиться к голевым моментам серьёзно и сыграть до конца — все 60 минут, как и договаривались. Проведу ещё разбор, посмотрю видео», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
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